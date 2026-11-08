Sınav sırasında facianın eşiğinden dönüldü: Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Meram ilçesi Ateşbaz-ı Veli Mahallesi Toros Sokak'ta bulunan bir mesleki eğitim kurumunda meydana geldi.

Pasta ve fırıncılık alanıyla ilgili sınav gerçekleştirilirken, fırının açıldığı anda gaz sıkışması nedeniyle parlama yaşandı.

3'Ü ÖĞRENCİ 5 YARALI VAR

Parlama sonucu 3 öğrenci ve 2 öğretmenin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.