Sinekliği parçalayarak camdan kaçmıştı! Kayıp gençten ilk iz: Eşyaları arazide bulundu

Van'dan çalışmak için Hatay'a gelen 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'a 3 yıl önce bipolar bozukluğu tanısı konuldu. Yaşadığı psikolojik rahatsızlığın tedavisi için ilaç kullanan Çalışkan, 7 gün önce sabah saatlerinde misafir olarak kaldığı dayısına ait evin penceresindeki sinekliği parçalayarak evden ayrılmış ve sırra kadem bastı.
Genç adamın ailesi kayıp başvurusu yaptıktan sonra, Çalışkan’ı bulmak için AFAD liderliğinde arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin sahadaki çalışmaları 7. gününde devam ediyor. Ağabey Tarık Çalışkan, kayıp kardeşine ait eşyaları arazide bulduklarını belirterek gelecek umutlu haberi beklediklerini söyledi.
Kaybolan kardeşini ararken ona ait eşyalardan başka ize rastlamadıklarını ifade eden ağabey Tarık Çalışkan, "Ben kaybolan Uğur Çalışkan'ın abisiyim. Kardeşim Uğur, 7 günden beri kayıp ve en son Pazar günü dağın zirvesinde ona ait; tişört, hırka, telefon, cüzdan ve şarj aleti her şey düzgün bir şekilde katlanmış bir halde AFAD ekipleri tarafından bulundu. AFAD, jandarma, ve kendi akrabalarımızla arama çalışmaları devam ediyor. Pazar gününden itibaren herhangi bir ize rastlanmadı. Kardeşim için çok endişeliyiz. Devlet yetkililerinden daha geniş çaplı destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.