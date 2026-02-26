Menü Kapat
Sinekliği parçalayarak camdan kaçmıştı! Kayıp gençten ilk iz: Eşyaları arazide bulundu

Hatay'da psikolojik rahatsızlığı olan ve penceredeki sinekliği parçalayarak evden ayrılan genci arama çalışmaları 7 gündür devam ediyor. Kayıp gencin ağabeyi Tarık Çalışkan, kardeşinin eşyalarını arazide bulduklarını ve gelecek umutlu haberi beklediklerini söyledi.

Sinekliği parçalayarak camdan kaçmıştı! Kayıp gençten ilk iz: Eşyaları arazide bulundu
Van'dan çalışmak için Hatay'a gelen 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'a 3 yıl önce bipolar bozukluğu tanısı konuldu. Yaşadığı psikolojik rahatsızlığın tedavisi için ilaç kullanan Çalışkan, 7 gün önce sabah saatlerinde misafir olarak kaldığı dayısına ait evin penceresindeki sinekliği parçalayarak evden ayrılmış ve sırra kadem bastı.

Sinekliği parçalayarak camdan kaçmıştı! Kayıp gençten ilk iz: Eşyaları arazide bulundu

Van'dan Hatay'a çalışmak için gelen ve 3 yıl önce bipolar bozukluğu tanısı konulan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan, kaldığı evden sinekliği parçalayarak ayrılarak kayboldu ve ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
Uğur Çalışkan, 7 gün önce kaldığı evin sinekliğini parçalayarak evden ayrıldıktan sonra kaybolmuştur.
AFAD liderliğinde arama çalışmaları başlatılmış ve 7. gününde devam etmektedir.
Kayıp kardeşine ait tişört, hırka, telefon, cüzdan ve şarj aleti gibi eşyalar dağın zirvesinde düzgün bir şekilde katlanmış halde bulunmuştur.
Ağabey Tarık Çalışkan, kardeşinden haber alamadıkları için endişeli olduklarını ve daha geniş çaplı destek talebinde bulunduklarını belirtmiştir.
Sinekliği parçalayarak camdan kaçmıştı! Kayıp gençten ilk iz: Eşyaları arazide bulundu

Genç adamın ailesi kayıp başvurusu yaptıktan sonra, Çalışkan’ı bulmak için AFAD liderliğinde arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin sahadaki çalışmaları 7. gününde devam ediyor. Ağabey Tarık Çalışkan, kayıp kardeşine ait eşyaları arazide bulduklarını belirterek gelecek umutlu haberi beklediklerini söyledi.

Sinekliği parçalayarak camdan kaçmıştı! Kayıp gençten ilk iz: Eşyaları arazide bulundu

KIYAFETLERİ VE EŞYALARI DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE KATLANMIŞ HALDE BULUNDU

Kaybolan kardeşini ararken ona ait eşyalardan başka ize rastlamadıklarını ifade eden ağabey Tarık Çalışkan, "Ben kaybolan Uğur Çalışkan'ın abisiyim. Kardeşim Uğur, 7 günden beri kayıp ve en son Pazar günü dağın zirvesinde ona ait; tişört, hırka, telefon, cüzdan ve şarj aleti her şey düzgün bir şekilde katlanmış bir halde AFAD ekipleri tarafından bulundu. AFAD, jandarma, ve kendi akrabalarımızla arama çalışmaları devam ediyor. Pazar gününden itibaren herhangi bir ize rastlanmadı. Kardeşim için çok endişeliyiz. Devlet yetkililerinden daha geniş çaplı destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

