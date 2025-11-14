Sinop'ta araç kontrolden çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Ayancık ilçesine bağlı Çangal yolu üzerindeki Akgöl mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Şahin'in (68) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Savrulan otomobil, metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Gece boyunca Şahin'den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
Yapılan detaylı arama çalışmaları sonucunda, Şahin'in kullandığı otomobilin Çangal yolu üzerindeki Akgöl mevkisinde uçurumda olduğu tespit edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içinde bulunan sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.