Yaşam
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Şırnak Tunceli ve Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak kar tatili mi?

Türkiye genelinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için sarı kodlu uyarıda bulundu. Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde kuvvetli sağanak beklenirken, kar yağışı ise Doğu Anadolu'da sürüyor. 13 Ocak Salı günü eğitim öğretime birçok ilde ara verilirken, olumsuz hava koşullarının devam ettiği Şırnak, Tunceli ve Erzincan’da okulların tatil edilip edilmediği araştırılıyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
20:57
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
20:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından 13 Ocak Salı günü birçok ilde okullar tatil edildi.

Bu illerde yarın da okulların tatil edilmesine yönelik beklentiler arttı.

Şırnak Tunceli ve Erzincan’da öğrenciler ve veliler bu kapsamda okulların tatil edilip edilmediği sorusuna yanıt arıyor.

ŞIRNAK’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Eğitime ara verilen günlerde; malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

TUNCELİ 14 OCAK KAR TATİLİ VAR MI?

Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

YARIN ERZİNCAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak 2026 Çarşamba günü il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur’an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada alınan meteorolojik verilere göre hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar gerilemesinin beklendiği, bu durumun il genelinde yoğun buzlanma ve don olaylarına yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

#Yaşam
