Gözlerine inanamadı! Domatesin içinde çıkan şey şoke etti

Şırnak'ta kahvaltı için bahçeden domates toplayan Muhittin Benek isimli vatandaş gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Domatesin içinden çıkan oto görünce şoke olan vatandaş o anlar kayda aldı.

"GÖZLERİMİZE İNANAMADIK"

Domatesi ortadan ikiye bölen Benek, sap kısmından çıkan otun iç kısımdan dışarıya doğru uzandığını gördü. Görüntüler kısa sürede çevresindekilerin ilgisini çekerken, Benek yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Yıllardır Şeyhmus’la birlikte bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Böyle bir olayı ilk kez yaşıyoruz. Domatesin içinden resmen yeşermiş bir ot çıktı. Gözlerimize inanamadık".

Doğal yollarla büyüyen domateste meydana gelen bu ilginç olay, bölge halkı arasında da merak konusu oldu.