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Sis tüm şehri esir aldı! Erzincan'da göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 30 metreye düştü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Kasım 2024 07:39 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 07:42

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı görülürken kent merkezinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.

Uzun süredir kurak havanın etkisinde olan Erzincan​'da son iki gündür yağmurlu hava hakim. Sabah saatlerinde şehir sisli havanın etkisi altına girdi. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, şehirde kartpostallık görüntüler de oluştu.

Sis tüm şehri esir aldı! Erzincan'da göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 30 metreye düştü - 1. Resim

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Sürücülerin olumsuz etkilendiği sisli hava bir müddet sonra yerini kapalı bir havaya bıraktı.

Erzincan'ın yüksek kesimleri Sakaltutan, Ahmediye ve Kızıldağ geçitlerinde ise aralıklı kar yağışı​ görüldü. Kar yağışı dolayısıyla ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Sis tüm şehri esir aldı! Erzincan'da göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 30 metreye düştü - 2. Resim

ERZİNCAN'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis​ ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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