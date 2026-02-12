Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Şişli'deki çöpten çıkmıştı! Özbek kadının öldürüldüğü evde 1 kadının daha canına kıyılmış

İstanbul Şişli'de çöpte bulunan başı olmayan cesetle ortaya çıkan cinayette Durdona Khakımova isimli Özbekistanlı kadını öldürenlerin aynı evde bir Özbekistanlı kadını daha katlettikten sonra cesedinin parçalarını çöpe attıkları belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 19:56
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 20:13

'de Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'yı öldürerek cesedini parçalayıp 'de çöp konteynerlerine attığı gerekçesiyle tutuklanan 2 zanlının, cinayeti işledikleri evde bir kadını daha öldürdükleri ortaya çıktı.

Şişli'deki çöpten çıkmıştı! Özbek kadının öldürüldüğü evde 1 kadının daha canına kıyılmış

0:00 229
HABERİN ÖZETİ

Şişli'deki çöpten çıkmıştı! Özbek kadının öldürüldüğü evde 1 kadının daha canına kıyılmış

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Ümraniye'de Durdona Khakımova cinayetinden tutuklu iki zanlının, aynı evde bir gün önce S.E. isimli başka bir kadını da öldürüp cesedini parçalara ayırdığı ortaya çıktı.
Durdona Khakımova cinayetinden tutuklu iki zanlı, aynı evde ikinci bir kadını daha öldürdüklerini itiraf etti.
İkinci kurban S.E.'nin, Khakımova cinayetinden bir gün önce, 23 Ocak'ta aynı adreste öldürüldüğü tespit edildi.
Zanlılar, her iki kadının da cesetlerini parçalayarak farklı yerlerdeki çöp konteynerlerine attı.
Kurbanlar ve zanlılar, cinayetlerin işlendiği Ümraniye'deki evde bir süre birlikte yaşamışlardı.
Zanlılar, ikinci cinayet itirafı üzerine cezaevinden çıkarılıp tekrar gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

KADININ YAKINLARI KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 6 Şubat'ta S.E. (32) isimli kadının yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, S.E.'nin 28 Aralık 2025'te ülkeye giriş yaptığı, Ümraniye'deki bir adreste kaldığı, ailesinin ise 23 Ocak'tan itibaren kendisinden haber alamadığı belirlendi.

ADRES CİNAYETİN İŞLENDİĞİ EVLE AYNI ÇIKTI

Ekipler, S.E.'nin son görüldüğü adresin, Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın (36) 24 Ocak'ta öldürüldüğü adresle aynı olduğunu tespit etti.

Şişli'deki çöpten çıkmıştı! Özbek kadının öldürüldüğü evde 1 kadının daha canına kıyılmış

Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri üzerinden S.E.'nin 23 Ocak'ta söz konusu adrese giriş yaptığını, bir süre sonra maktul Khakımova cinayetinin failleri D.A.U.T. (31) ve G.A.K.'nin (29) de binaya girdiklerini belirledi.

1 AY BOYUNCA BERABER KALDILAR

S.E'nin, maktul Khakımova ile şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K'nin bir ay boyunca aynı ikamette kaldığı, S.E. ile G.A.K'nin sevgili oldukları tespit edildi.

Ekipler, 24 Ocak'ta şüpheli D.A.U.T. ve G.A.K'nin evden defalarca ellerinde siyah çöp torbalarıyla çıktıklarını, son dönüşlerinde de beyaz renkli valizle geldiklerini tespit etti.

CESET PARÇALARINI ÇÖP KONTEYNERLERİNE ATTILAR

Şüphelilerin bir süre sonra aynı valizle yeniden ikametten ayrıldıkları, taksiyle Fatih'e giderek valizdeki ceset parçalarını çöp konteynerine bırakıp yaya olarak Yenikapı Marmaray İstasyonu'ndan ayrıldıkları belirlendi.

Şişli'deki çöpten çıkmıştı! Özbek kadının öldürüldüğü evde 1 kadının daha canına kıyılmış

İfadesi tekrar alınan cezaevindeki şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K, 23 Ocak'ta aynı ikamet içerisinde kesici aletle S.E.'yi de öldürüp cesedinin parçalarını farklı noktaya attıklarını itiraf etti.

Cinayetin aydınlatılması üzerine Cumhuriyet savcısı talimatıyla D.A.U.T. ve G.A.K. cezaevinden çıkarılıp "kasten öldürme" suçundan tekrar gözaltına alınarak emniyete getirildi. Zanlıların yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin evden çöp torbasıyla çıkması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan kişinin çöp konteynerinde başı olmayan ceset olduğunu görmesiyle olay yerine gelen polislerin incelemesi sonrası bir kadına ait olan ceset, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü. Cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlenmişti.

Şişli'deki çöpten çıkmıştı! Özbek kadının öldürüldüğü evde 1 kadının daha canına kıyılmış

Polis ekipleri, 8 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K'nin Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalamıştı. Çalışmaların devamında da şüpheli E.K. gözaltına alınmıştı.

Ekipler, Durdona Khakımova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğünü, cesedinin parçalara ayrıldığını belirlemişti.

Özbekistan uyruklu 2 şüphelinin Ümraniye'den Şişli'ye kadar taksiyle geldiğini belirleyen polis ekipleri cesedin parçalarını koydukları valizleri güzergah üzerindeki çöp konteynerlerine attıklarını, daha sonra da Fatih'te kiraladıkları şoförlü araçla havalimanına gittiklerini tespit etmişti.

Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. tutuklanırken, şüpheli E.K. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.


İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Başı kesik kadın cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedi bulan adam o anları anlattı
ETİKETLER
#ümraniye
#cinayet
#şişli
#Özbekistan Uyruklu
#Kayıp Başvurusu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.