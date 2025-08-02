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 | Bengül Arıca

Site otoparkında şoke eden olay! Araçlara tek tek zarar verdi! O anlar kamerada

Isparta'da sabaha karşı bir sitenin otoparkında kaydedilen görüntüler şoke etti. Site sakini bir kişi bilinmeyen bir sebeple araçlara zarar verdi. O anlar kameralara saniye saniye yansırken site sakinleri saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 14:50

Isparta'da bir sitenin otoparkında akılalmaz görüntüler kaydedildi. Kiracı olarak kaldığı öğrenilen bir şahıs, henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple otoparkta park halinde bulunan 3 aracın camlarını kırdı. Araçlarda maddi hasar oluşurken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Olay sonrası site sakinleri büyük tedirginlik yaşarken, zarar gören araç sahipleri şahıstan şikâyetçi oldu.

Site otoparkında şoke eden olay! Araçlara tek tek zarar verdi! O anlar kamerada

"ARACIMDA ZARAR GÖRDÜM, BAZI ARAÇLARIN CAMLARI KIRILMIŞTI"

3 bloktan oluşan sitede ev sahibi olduğunu belirten Ahmet Sonkaya, "Daha önceki site toplantılarında da araçlara zarar verildiğiyle ilgili bazı konuşmalar geçmişti. Bu olaylardan sonra site yönetimi tarafından otoparka güvenlik kamerası yerleştirildi. Bugün sabah saatlerinde yöneticiden, bazı araçlara zarar verildiğine dair bir mesaj geldi ve araç sahiplerinin kontrol etmesi istendi. Otomobilime indiğimde net olarak bazı zararlar gördüm, fakat başka araçlarda cam kırıkları ve daha büyük hasarlar vardı" dedi.

"KAMERA KAYITLARINDA AÇIKÇA GÖRÜNÜYOR"

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, bir şahsın kasten araçlara zarar verdiği net şekilde görüldüğünü belirten Sonkaya, "Kamera kayıtlarında, kişinin bilinçli olarak ve kasıtlı şekilde araçlara yöneldiği, mala zarar verdiği açıkça tespit edildi. Birçok görüntü delil niteliğindeydi. Olay jandarma bölgesinde olduğu için Isparta'daki jandarma karakoluna giderek şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ekipler gerekli istişareleri yaptı ve konuyla ilgilenmeye başladılar. Hukuki sürecin işletilmesini talep ettik" ifadelerini kullandı.

Site otoparkında şoke eden olay! Araçlara tek tek zarar verdi! O anlar kamerada

"KÜFÜRLER ETTİ, ÖN CAMI TAMAMEN KIRDI"

Zarar veren kişinin sitemizde kiracı olarak kaldığını, ev sahibi olmadığını belirten Sonkaya, "Bu tür mala zarar verme olaylarının geçmişte de zaman zaman yaşandığını düşünüyoruz. Her ne kadar geçmişe dönük elimizde kanıt olmasa da bu kez güvenlik kamerası kayıtları her şeyi ortaya koydu. Şahıs, kamera görüntülerinde araçlara yönelip küfürlü kelimelerle bağırıyor, ardından diğer araçlara da zarar veriyor. Hatta bir aracın ön camını tamamen kırdığını da bugün komşularla birlikte inceledik. Ardından hep birlikte suç duyurusunda bulunduk" şeklinde konuştu.
Isparta İl Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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ETİKETLER
#İsparta
#suç duyurusu
#otopark
#Zarar Veren Kişi
#Araç Camı Kırılması
#Yaşam
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