Düzce’de otoparkta yapılan akrobasi hareketlerine ceza! O anlar kameralara yansıdı

Düzce’de, Üniversite Hastanesi’nin otoparkında son günlerde artan şikayetler üzerine bölgede polis ekiplerince sivil denetim yapıldı. Denetim sonucunda otoparkın içinde akrobasi hareketler yapan ve abartı egzoz ile çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüleri tespit edildi. Otopark çıkışında da yapılan denetim ile birlikte onlarca motosikletli sürücü denetime alındı. Birçok konuda yapılan denetimde hem akrobasi hareketleri yapan, hem de abartı egzozlarla ilerleyen veya eksikleri olan sürücülere çeşitli maddelerden binlerce lira cezai işlem uygulandı.