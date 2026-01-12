Menü Kapat
Yaşam
Sivas Kastamonu Tokat ve Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 13 Ocak kar tatili haberleri

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle bugün birçok il ve ilçede eğitim ve öğretime ara verildi. Öğrenciler tatilin keyfini çıkarırken gözler 13 Ocak Salı gününe yöneldi. Sivas Kastamonu Tokat ve Sinop’ta okulların tatil edilip edilmediği merak edilirken valiliklerden beklenen açıklamalar gelmeye başladı.

Sivas Kastamonu Tokat ve Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 13 Ocak kar tatili haberleri
12.01.2026
12.01.2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı kuvvetli yurdun birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı.

Tatil edilen il ve ilçelerde öğrenciler yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

Kar yağışı, ve nedeniyle tatil haberleri de gelir oldu.

Peki, ve Sinop’ta okullar tatil edildi mi?

Sivas Kastamonu Tokat ve Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 13 Ocak kar tatili haberleri

KASTAMONU'DA KAR TATİLİ VAR MI?

Kastamonu'da kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle kent merkezi ile 6 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, buzlanma ve don riski nedeniyle 13 Ocak Salı günü kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin, Cide, Küre ve Abana ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildi.

Sivas Kastamonu Tokat ve Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 13 Ocak kar tatili haberleri

SİVAS'TA YARIN OKULLAR KAPALI MI?

Sivas'ın Gürün, Gemerek, Suşehri, Koyulhisar ve Ulaş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Sivas Kastamonu Tokat ve Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 13 Ocak kar tatili haberleri

YARIN TOKAT’TA OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Sivas Kastamonu Tokat ve Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 13 Ocak kar tatili haberleri

SİNOP'TA 13 OCAK TATİL Mİ?

Sinop'ta kar nedeniyle bazı ilçelerde 13 Ocak Salı günü için taşımalı eğitime ara verildi.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Ayancık, Gerze, Erfelek, Türkeli, Dikmen ve merkez ilçenin tamamında, Boyabat ilçesinde ise kısmi olarak 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitim öğretime ara verilmiştir."

