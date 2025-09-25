Menü Kapat
22°
Yaşam
 Onur Kaya

Sivas'ta 250 metrelik uçurumda korkunç kaza: Çok sayıda ceset bulundu

Sivas'ta öğle saatlerinde hastaneye giden 4 kişinin bulunduğu otomobil, dönüş yolunda kaza yaptı. Yaklaşık 6 saat sonra otomobilin 250 metrelik uçuruma yuvarlandığı anlaşıldı. AFAD ve sağlık ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu otomobilde 2 kişinin cansız bedeni bulunurken, araçtan fırlayan diğer 2 kişinin de cesedine ulaşıldı.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
01:38
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
01:54

'ın Doğanşar ilçesinde meydana gelen korkunç 4 kişiyi hayattan kopardı. Metrelerce yükseklikteki uçurumdan düşen otomobilden sağ çıkan olmadı.

HASTANE DÖNÜŞÜ FECİ KAZA

Feci kaza Karkın köyü Karacakaya mezrası yakınlarında saat 14.00 sularında yaşandı. Mehmet İncir (70), otomobiliyle Doğanşar Devlet Hastanesi’nden ayrılıp Karacakaya mezrasına hareket etti. Saat 14.00 gibi evlerine varması gereken sürücü Mehmet İncir ve araçta bulunan Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Arslan'a ulaşılamadı. Bunun üzerine yakınları aramaya başladı.

Sivas'ta 250 metrelik uçurumda korkunç kaza: Çok sayıda ceset bulundu

250 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDILAR

Güzergahta yapılan aramada aracın uçurumdan yuvarlandığı anlaşılarak yardım istendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobilin yaklaşık 250 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığı bildirildi.

Sivas'ta 250 metrelik uçurumda korkunç kaza: Çok sayıda ceset bulundu

4 KİŞİ CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine varan ekipler uçuruma yuvarlanan aracın içinde 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Çevrede yapılan arama sonucu takla atan araçtan fırlayan 2 cesede daha ulaşıldı.

Sivas'ta 250 metrelik uçurumda korkunç kaza: Çok sayıda ceset bulundu

6 SAAT SONRA FARK EDİLDİ

AFAD ekipleri uçurumdaki cesetlerin çıkartılması için çalışma başlattı. Halatlar yardımıyla cesetlerin yanına inmeyi başaran ekipler saatlerce süren zorlu bir çalışmanın ardından cesetleri uçurumdan yola çıkarmayı başardı.

Sivas'ta 250 metrelik uçurumda korkunç kaza: Çok sayıda ceset bulundu

Saat 14.00 sıralarında kaza yapan araç akşam 19.50 sıralarında bulundu. Kaza yaklaşık 6 saat sonra fark edilmiş oldu.

ETİKETLER
#sivas
#kaza
#ölüm
#uçurum
#Doğanşar
#Yaşam
