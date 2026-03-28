Sivas’ta dikkat çeken Nevruz kutlaması: Şahin havada uçtu, kurtlar alanda gezdi

Sivas’ın Zara ilçesinde organize edilen Nevruz kutlamaları, bu yıl farklı etkinliklerle dikkat çekti. Alışıla gelmiş Nevruz geleneklerinin yanı sıra programa özel olarak getirilen kurtlar ve eğitimli şahin gösterisi, katılımcılara sıra dışı anlar yaşattı.
Zara Anadolu Lisesi, Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi ve Zara Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Mehmet Habib Soluk Eğitim Kampüsü amfi tiyatrosunda gerçekleştirilen program, Nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı.
Kutlamaların en dikkat çeken bölümü ise alana getirilen kurtların kontrollü şekilde gezmesi oldu. Katılımcılar, doğanın simgelerinden biri olan kurtları yakından görme fırsatı bulurken, bu anlar büyük ilgi topladı. Ardından sahne alan eğitimli şahin, yaptığı uçuş gösterisiyle izleyenlere görsel şölen sundu.
Alışılagelmiş Nevruz etkinliklerinin ötesine geçen program, geleneksel oyunlarla devam etti. Katılımcılar at binme, halat çekme, demir dövme, yumurta boyama ve yumurta tokuşturma gibi etkinliklerle hem eğlendi hem de kültürel değerleri yaşattı.
Nevruz programına katılan kurt yetiştiricisi Murat Beysun ise kurtlar hakkında bilgiler vererek, "Bir bilinmezliğe gidiyorsunuz. Bu bilinmezlik onların gözünde korku değil, Nevruz ateşi gibi gözlerindeki koru aydınlatan bir olaydır" dedi.