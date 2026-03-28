Sivas’ın Zara ilçesinde organize edilen Nevruz kutlamaları, bu yıl farklı etkinliklerle dikkat çekti. Alışıla gelmiş Nevruz geleneklerinin yanı sıra programa özel olarak getirilen kurtlar ve eğitimli şahin gösterisi, katılımcılara sıra dışı anlar yaşattı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sivas’ta dikkat çeken Nevruz kutlaması: Şahin havada uçtu, kurtlar alanda gezdi Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen Nevruz kutlamaları, kurt gösterisi ve eğitimli şahin gösterisi gibi farklı etkinliklerle dikkat çekti. Nevruz kutlamaları, Zara Anadolu Lisesi, Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi ve Zara Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Mehmet Habib Soluk Eğitim Kampüsü amfi tiyatrosunda gerçekleştirildi. Programa özel olarak getirilen kurtlar ve eğitimli şahin gösterisi, katılımcılara sıra dışı anlar yaşattı. Kutlamalar kapsamında alana getirilen kurtlar kontrollü şekilde gezdirildi. Eğitimli şahin, yaptığı uçuş gösterisiyle izleyenlere görsel şölen sundu. Etkinliklerde geleneksel oyunlar da oynandı.

PROGRAM NEVRUZ ATEŞİYLE BAŞLADI

Zara Anadolu Lisesi, Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi ve Zara Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Mehmet Habib Soluk Eğitim Kampüsü amfi tiyatrosunda gerçekleştirilen program, Nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı.

Kutlamaların en dikkat çeken bölümü ise alana getirilen kurtların kontrollü şekilde gezmesi oldu. Katılımcılar, doğanın simgelerinden biri olan kurtları yakından görme fırsatı bulurken, bu anlar büyük ilgi topladı. Ardından sahne alan eğitimli şahin, yaptığı uçuş gösterisiyle izleyenlere görsel şölen sundu.

GELENEKSEL OYUNLAR DA OYNANDI

Alışılagelmiş Nevruz etkinliklerinin ötesine geçen program, geleneksel oyunlarla devam etti. Katılımcılar at binme, halat çekme, demir dövme, yumurta boyama ve yumurta tokuşturma gibi etkinliklerle hem eğlendi hem de kültürel değerleri yaşattı.

Nevruz programına katılan kurt yetiştiricisi Murat Beysun ise kurtlar hakkında bilgiler vererek, "Bir bilinmezliğe gidiyorsunuz. Bu bilinmezlik onların gözünde korku değil, Nevruz ateşi gibi gözlerindeki koru aydınlatan bir olaydır" dedi.