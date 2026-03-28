Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Sivas’ta dikkat çeken Nevruz kutlaması: Şahin havada uçtu, kurtlar alanda gezdi

Sivas’ın Zara ilçesinde gerçekleştirilen Nevruz kutlamaları ev sahipliği yaptığı etkinliklerle dikkat çekti. Programa özel getirilen kurtlar ve eğitimli şahinin gösterisi kutlamalara damga vurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 16:48

Sivas’ın ilçesinde organize edilen kutlamaları, bu yıl farklı etkinliklerle dikkat çekti. Alışıla gelmiş Nevruz geleneklerinin yanı sıra programa özel olarak getirilen kurtlar ve eğitimli şahin gösterisi, katılımcılara sıra dışı anlar yaşattı.

HABERİN ÖZETİ

Sivas’ta dikkat çeken Nevruz kutlaması: Şahin havada uçtu, kurtlar alanda gezdi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen Nevruz kutlamaları, kurt gösterisi ve eğitimli şahin gösterisi gibi farklı etkinliklerle dikkat çekti.
Nevruz kutlamaları, Zara Anadolu Lisesi, Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi ve Zara Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Mehmet Habib Soluk Eğitim Kampüsü amfi tiyatrosunda gerçekleştirildi.
Programa özel olarak getirilen kurtlar ve eğitimli şahin gösterisi, katılımcılara sıra dışı anlar yaşattı.
Kutlamalar kapsamında alana getirilen kurtlar kontrollü şekilde gezdirildi.
Eğitimli şahin, yaptığı uçuş gösterisiyle izleyenlere görsel şölen sundu.
Etkinliklerde geleneksel oyunlar da oynandı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Sivas’ta dikkat çeken Nevruz kutlaması: Şahin havada uçtu, kurtlar alanda gezdi

PROGRAM NEVRUZ ATEŞİYLE BAŞLADI

Zara Anadolu Lisesi, Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi ve Zara Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Mehmet Habib Soluk Eğitim Kampüsü amfi tiyatrosunda gerçekleştirilen program, Nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı.

Sivas’ta dikkat çeken Nevruz kutlaması: Şahin havada uçtu, kurtlar alanda gezdi

Kutlamaların en dikkat çeken bölümü ise alana getirilen kurtların kontrollü şekilde gezmesi oldu. Katılımcılar, doğanın simgelerinden biri olan kurtları yakından görme fırsatı bulurken, bu anlar büyük ilgi topladı. Ardından sahne alan eğitimli şahin, yaptığı uçuş gösterisiyle izleyenlere görsel şölen sundu.

Sivas’ta dikkat çeken Nevruz kutlaması: Şahin havada uçtu, kurtlar alanda gezdi

GELENEKSEL OYUNLAR DA OYNANDI

Alışılagelmiş Nevruz etkinliklerinin ötesine geçen program, geleneksel oyunlarla devam etti. Katılımcılar at binme, halat çekme, demir dövme, yumurta boyama ve yumurta tokuşturma gibi etkinliklerle hem eğlendi hem de kültürel değerleri yaşattı.

Nevruz programına katılan kurt yetiştiricisi Murat Beysun ise kurtlar hakkında bilgiler vererek, "Bir bilinmezliğe gidiyorsunuz. Bu bilinmezlik onların gözünde korku değil, Nevruz ateşi gibi gözlerindeki koru aydınlatan bir olaydır" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakanlıkta Nevruz buluşması! Türk dünyası Ankara’da buluştu: Bakan Ersoy Türksoy heyetini ağırladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
ETİKETLER
#zara
#nevruz
#Geleneksel Oyunlar
#Kurt Gösterisi
#Şahin Gösterisi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.