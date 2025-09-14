Sivas’ta işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Sivas’ta fındık işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Suşehri ilçesi Sivas-Erzincan karayolunun girişinde meydana geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre minibüste bulunan 15 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.