Sivas'ta keneden bir can kaybı daha! Ölü sayısı 8'e yükseldi

Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış yaşanıyor. Sivas’ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 67 yaşındaki K.M’ye kene tutundu. Bir süre sonra keneyi fark eden 7 çocuk annesi yaşlı kadın, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

1 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Yaklaşık 1 aydır Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören K.M, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SİVAS'TA CAN KAYBI 8'E YÜKSELDİ

Yaşlı kadının cenazesi, işlemlerin ardından Gölova ilçesine gönderildi. Sivas’ta bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi.