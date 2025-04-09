Siverek'te hastane otoparkında yangın paniği: Araçlar kül oldu!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin otoparkında park halinde duran bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki başka bir araca da sıçrayarak her iki aracı da kullanılamaz hale getirdi…