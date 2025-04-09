Siverek'te hastane otoparkında yangın paniği: Araçlar kül oldu!

İstanbul
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin otoparkında park halinde duran bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki başka bir araca da sıçrayarak her iki aracı da kullanılamaz hale getirdi…
Şanlıurfa Siverek’te hastane otoparkında otomobiller alev aldı. Siverek Devlet Hastanesi otoparkında bir otomobilde çıkan yangın başka bir araca sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iki araç kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yangın nedeniyle her iki araç da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.