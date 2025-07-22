Siverek'te nadir tür baykuş heyecanlandırdı! O anlar kamerada

Siverek’e bağlı Yücelen Kırsal Mahallesi’nde, tarlada çalışan çiftçiler halsiz halde duran baykuşu fark etti. Uçamayan ve susuz kaldığı tahmin edilen baykuşa mahalle sakinleri müdahale etti. Vatandaşlar, baykuşa su vererek gölge bir alana taşıdı.

BAYKUŞUN KORUMA ALTINA ALINMASINI İSTEDİLER



Nadir görülen ve yaban hayatı açısından önemli türler arasında yer alan kulaklı orman baykuşunun sıcak havadan ve susuzluktan etkilendiği düşünülüyor.

Vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirerek, baykuşun koruma altına alınmasını istedi.