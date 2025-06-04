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 | Bengül Arıca

Şizofreni hastası adamın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Eşarpla boğarak öldürdüler

Afyonkarahisar’da hakkında kayıp ilanı verildikten yaklaşık 15 gün sonra boş arazide cesedi bulunan şizofreni hastası Dilaver Barlas'ın kan donduran bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT ekiplerinin çözdüğü korkunç olayda Barlas'ın eşarpla boğularak öldürüldüğü ve cesedin çuvala koyduktan sonra boş araziye götürüldüğü tespit edildi. İşte kan donduran cinayetin detayları...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 13:15

Korkunç olay Ocak ayında Afyonkarahisar’da meydana geldi. Hakkında kayıp ihbarı yapılan şizofreni hastası 52 yaşındaki Dilaver Barlas'ın cansız bedeni boş arazide bulunan kayalıkların arasında bulundu. Olayla ilgili yapılan araştırmada JASAT dedektifleri şahsın ayakkabısı ile soğuk havaya rağmen üzerinde ceketinin olmadığını ve kullandığı cep telefonunda sim kartın bulunmadığını fark etti.

650 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler Barlas’ın en son boşanmak üzere olduğu eşi T.B.’nin ağabeyi S.H.’nin evine gittiğini ve bir daha kendisinden haber alınmadığını belirledi. Beldedeki kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara ait ev ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarına ait toplam 650 saatlik görüntüyü incelemeye aldı.

Şizofreni hastası adamın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Eşarpla boğarak öldürdüler

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

JASAT ekipleri elde ettikleri delillerin ardından 7 farklı adrese yaptıkları baskında 16 kişi gözaltına aldı. Ardından şahısları sorguya alan ekipler çelişkili ifadeler veren şüphelilerin yaptıkları sorgulama sonrasında cinayeti itiraf etmelerini sağladı. Şahısların ifadelerine göre, olay günü S.H. ve N.H.’ın çocukları olan Z.K.,İ.B., S.B. ve damatları B.B.’nin çocuklarla birlikte Işıklar Kasabası’nda bulunan evlerine misafirliğe geldiklerini şahısların çay içtikleri sırada Barlas’ın eve gelerek izinsiz girdiği öne sürüldü. Barlas’ın ayakkabısını çıkararak istenmemesine rağmen eve girdiği bunun üzerine kayınbiraderi S.H.’nin çocuklarını alıp bir başka odaya gittiği esnada Barlas’ın ‘Eşimle aramızı siz bozdunuz, boşanmamıza siz sebep oldunuz, hepinizi yakacağım, öldüreceğim’ gibi tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

Şizofreni hastası adamın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Eşarpla boğarak öldürdüler

KAN DONDURAN CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Taraflar arasında yaşanan tartışma sonrası Barlas’ın sigara yakmak istediği ancak S.H.’nin karısı N.H.’ın evde kalp hastası insanların olduğunu söyleyerek kendisini uyardığı ancak Barlas’ın, N.H.’nin karnına dirseği ile vurduğu kaydedildi. Kendisini kaybeden N.H.’nin ise başından çıkardığı eşarbı Barlas’ın boynuna dolayarak sıkmaya başladığı bu sırada Barlas’ın oturduğu koltuktan yüz üstü yere düştüğü buna rağmen N.H’nin eşarbı sıkmaya devam ettiği iddia edildi. N.H.’nin odada bulunan diğer kişilerin ‘Yapma adamı öldüreceksin’ telkinleri ve Barlas’ın ağzından kan geldiğini görmesi üzerine eşarbı bıraktığı ve sonrasında Barlas’ın öldüğü belirtildi. Cinayetin ardından N.H.’nin kocası S.H.’nin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Barlas’ın evlerine geldiğini ve kendilerine küfür ve hakaretler ettiğini söyleyip yardım istediği de ortaya çıktı.

KAYINBİRADER, EŞİ VE 3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde şahısların ölen Barlas’ın cesedini çuvala koyduktan sonra patpat diye tabir edilen tarım aracına koyarak cesedin bulunduğu araziye taşıdıkları ve bu sırada evlerindeki güvenlik kamerasına ait görüntüleri de sildikleri ortaya çıktı.
Gözaltına alınan 16 kişiden 8’i ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 8’i ise adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından Z.K, İ.B. ve S.H. isimli üç şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, Barlas’ın kayınbiraderi S.H., eşi N.H., İ.K., B.B. ve Y.S. isimli 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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