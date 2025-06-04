Sarıyer'de 2 çocuk şişme botla denize açıldı! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada

İstanbul Sarıyer'de kaydedilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Dün akşama doğru yaşanan olayda 2 çocuk şişme botla denize açıldı ve geri dönemedi. Vatandaşlar tarafından fark edilen çocuklar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.