Sarıyer'de 2 çocuk şişme botla denize açıldı! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada

İstanbul Sarıyer'de kaydedilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Dün akşama doğru yaşanan olayda 2 çocuk şişme botla denize açıldı ve geri dönemedi. Vatandaşlar tarafından fark edilen çocuklar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.
İstanbul Sarıyer Sahili'nde şişme botla denize açılan 2 çocuk yürekleri ağızlara getidi. Sahildeki vatandaşlar tarafından fark edilen çocuklar uzun süre kürek çekti fakat geri dönemedi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi gönderilirken, vatandaşların yardımıyla çocuklar kıyıya çıkarıldı. Yapılan sağlık kontrollerinde çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, iki çocuğun Boğaz'da kürek çekmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kürek çeken çocukların kıyıya dönmeye çalıştıkları, bu esnada yakın mesafeden tur teknesinin geçtiği anlar yer alıyor.