Sokak ortasında infaz! Kurşun yağmuruna tuttular

Adana'da gece saatlerinde şoke eden bir olay yaşandı. 30 yaşındaki Alper Bozkurt isimli kişi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Saldırganlar her yerde aranıyor.

Korkunç olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. M.T. evinden çıkıp gezmeye gittiği sırada yerde hareketsiz yatan bir şahsı gördü. Bunun üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin kasığından, karnından ve kolundan tabanca ile vurulduğunu tespit etti.

30 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralının Alper Bozkurt (30) adlı kişi olduğu belirlen ve şahıs hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Bozkurt kurtarılamadı. Olayı gerçekleştirenin kim olduğu ise henüz tespit edilemedi.