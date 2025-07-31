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 | Özge Sönmez

Sokak ortasında vahşet! Eşine yapmadığı kalmadı: Her detayı korkunç

Antalya'da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Iryna Melnychuk D. eşi M.A.D.'nin sopalı saldırısına uğradı. Uzaklaştırma kararı bulunan adam, genç kadını döve döve hastanelik etti. Kafatasına zımba atılan, elleri kırılan ve 16 gün hastanede tedavi gören kadın, saldırganın her şeyi planlayıp öldürme kastıyla geldiğini öne sürdü.

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Sokak ortasında vahşet! Eşine yapmadığı kalmadı: Her detayı korkunç
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 13:02

Antalya'da 14 yıldır yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Iryna Melnychuk D., 1,5 yıl önce evlendiği M.A.D. isimli şahısla evlendi. İkili arasında anlaşmazlık ve şiddet başlayınca genç kadın uzaklaştırma kararı aldı. Darp edildiğini iddia eden Iryna Melnychuk D., suç duyurusunda bulununca M.A.D. sinirden çılgına döndü. Plan yapan saldırgan, sokak ortasında genç kadını dakikalarca darp etti. Iryna, saldırıya uğradığı sırada daha önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin kendisini öldürmeye çalıştığını iddia ederek, saldırıyı planlı olarak gerçekleştirdiğini öne sürdüğü eşinin "en ağır cezayla cezalandırılmasını" talep etti.

Sokak ortasında vahşet! Eşine yapmadığı kalmadı: Her detayı korkunç

ŞAPKA VE KAPÜŞONLA YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Olay, 5 Temmuz Cumartesi gecesi saat 00.40 sularında Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Otelde vardiyalı olarak çalışan Iryna, gece mesaisi sonrası servisten inerek konutunun arka kapısından evine girmek üzereyken arkasında bir ses duydu. İddiaya göre, şapka ya da kapüşonla yüzünü gizleyen M.A.D., kadına hiçbir şey söylemeden kafasına sopayla defalarca vurdu.

Saldırı sırasında elleriyle başını korumaya çalışan Iryna'nın sol elinde çok sayıda kırık oluştu. Kafatasında beyin kanaması riski taşıyan yaralanmalar nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Iryna Melnychuk D., 16 gün boyunca hastanede tedavi gördü. Sol eline platin ve demir takılan, kafasında zımba dikişler atılan ve estetik müdahale gerektiren doku kayıpları oluşan Iryna Melnychuk D, halen tedavi görüyor.

Sokak ortasında vahşet! Eşine yapmadığı kalmadı: Her detayı korkunç

Olayın ardından M.A.D. gözaltına alınıp tutuklandı. Ancak savcılıktaki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen M.A.D., olay anında başka bir evde olduğunu savunarak, "Eşimin yaralanmasıyla bir ilgim yok. Olay saatinde Lara'da D.D. isimli kişinin evindeydim. HTS kayıtları bunu ortaya koyacaktır" dedi.

"YÜRÜRKEN BİLE ARKAMA BAKIYORUM"

Iryna Melnychuk D., yaşadıklarını şöyle anlattı: "Evliliğimizin başından itibaren psikolojik baskılar ve tehditler gördüm. Sürekli sınır dışı edilmekle tehdit ediyordu. Daha önce de birkaç kez uzaklaştırma kararı aldırdım. 30 Haziran'da çilingir çağırarak evime zorla girmişti. 5 Temmuz gecesi işten dönerken arkamdan zıplayarak kafama vurdu. Yere düştüm, vurmaya devam etti. Komşular ambulans çağırdı. Elim paramparça oldu, kafama zımba atıldı. Şimdi hastaneden çıktım ama hâlâ sokakta yürürken korkuyorum. İnanın sokakta yürürken arkaya dönüp kontrol ediyorum, hastaneye geldim burada bile bakıyorum arkadan insanlar yürüyor. Bekliyorum önüme geçsinler. Çünkü korkuyorum artık."

Sokak ortasında vahşet! Eşine yapmadığı kalmadı: Her detayı korkunç

"HER ŞEYİ PLANLADI" İDDİASI

Iryna Melnychuk D., saldırının önceden planlanmış olduğuna inandığını söyleyerek, "Hiçbir madde kullanmadan, bilinçli şekilde yaptı. Çünkü artık onun hayatımda olmasını istemiyordum. Bu yüzden bana zarar verdi. Hastaneden çıkar çıkmaz boşanma davası açtım. Başka birinden 8 yaşında bir kızım var, kızımı Ukrayna'ya göndermek zorunda kaldım, iyileşmeden çocuğumu yanıma alamam" dedi.

Sokak ortasında vahşet! Eşine yapmadığı kalmadı: Her detayı korkunç

"BUNLAR İNSAN BİLE DEĞİL"

Iryna Melnychuk D., saldırının ardından yaşadığı farkındalığı ise şu sözlerle dile getirdi: "Maalesef böyle bir hata yaptım. Şimdi anlıyorum ki bir insanla nerede tanıştığınızın önemi yok, çok dikkatli olunması gerekiyor. Otelde tanımış olabilirsin, bir bankada çalışıyor olabilir ama bu onun sağlıklı biri olduğu anlamına gelmiyor. Eskiden birinin belli bir yerde çalışıyor olması bana güven verirdi ama öyle değilmiş. O yüzden burada yaşayan tüm kadınlara sesleniyorum: Dikkatli olun. Başınıza böyle bir şey gelirse ve hayatta kalabilirseniz, nerede paylaşabiliyorsanız paylaşın. Çünkü böyle insanların dışarıda dolaşmaması gerekiyor. İnsan içinde bulunmamaları gerekiyor. Bunlar insan bile değil. Korkmamak lazım. Kötü niyetli insanların aramızda dolaşmasına izin vermemeliyiz."

Kendisinin yaşadığı saldırının cezasız kalmaması için mücadele ettiğini belirten Iryna Melnychuk D, "Kanunlara göre ne kadar ceza alabiliyorsa o kadar ceza alınması istiyorum" ifadelerini kullandı.

"CEZASIZ KALMASIN"

Mağdur Kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "M.A.D plan yapıp beni öldürmeye geldi. Şu an içerde ama can güvenliğim yok. Bu insan turizm sektöründe çalışıyor. Cezasız kalmasın" diyerek adalet çağrısında bulundu.

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ETİKETLER
#darbe
#psikolojik şiddet
#Evlilik Içi Şiddet
#Çift Ayrılığı
#Uçurmaca Kararı
#Sosyal Endişe
#Yaşam
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