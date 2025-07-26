Sokakta unutulan çanta dolusu pırlanta: Sahibi farkına bile varmadı

Zonguldak'ta belediye personelleri çarşı içinde bir çanta buldu. Çantanın içini açan ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Çantanın içinde çok sayıda pırlanta kolyenin yanı sıra PTT’ye ait bir banka kartı bulundu. Çanta içinde bulunanların değerinin yaklaşık 350 bin lira olduğu öğrenildi.

PIRLANTA DOLU ÇANTA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Çantanın içinde çok sayıda pırlanta kolyenin yanı sıra PTT’ye ait bir banka kartı bulundu. Zabıta ekipleri, PTT ile yaptıkları görüşmeler sonucunda çantanın sahibi Elif Pişkin’e ulaştı. Çantasını kaybettiğini zabıtadan öğrenen Pişkin, Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne gelerek emanetlerini Zabıta Memuru Yılmaz Acar’dan teslim aldı. Pişkin, gösterilen titizlik ve duyarlılık nedeniyle Alaplı Belediyesi personeline ve Zabıta ekiplerine teşekkür etti.