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 | Emir Yücel

SOLOTÜRK ekibi Elazığ'da! Pilotlar öğrencilerle bir araya geldi

Fırat Üniversitesi’nin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’nin gururu SOLOTÜRK ekibi, Elazığ semalarında gerçekleştirdiği muhteşem gösteri uçuşuyla izleyenleri büyüledi. Ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide üniversite öğrencileriyle bir araya gelen ekip, yoğun ilgiyle karşılandı. Elazığlı pilot Binbaşı Murat Bakıcı’nın memleketinde “Elazığ seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılandığı etkinlikte, SOLOTÜRK pilotları deneyimlerini paylaşarak gençlere ilham oldu.

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SOLOTÜRK ekibi Elazığ'da! Pilotlar öğrencilerle bir araya geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 17:01

Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Elazığ semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Kuvvetlerinin gözbebeği SOLOTÜRK ekibi, üniversite öğrencileriyle düzenlenen söyleşide bir araya geldi. Gösteri uçuşuyla Elazığ halkına unutulmaz anlar yaşatan SOLOTÜRK ekibi, ardından Fırat Üniversitesinde düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluştu.

SOLOTÜRK ekibi Elazığ'da! Pilotlar öğrencilerle bir araya geldi

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa ilgi büyüktü; salon hınca hınç doldu. Etkinliğe; Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Elazığlı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sahneye çıkan SOLOTÜRK Kol Komutanı pilot binbaşı Murat Bakıcı ve SOLOTÜRK gösteri pilotu Binbaşı M. Erhan Aydemir dakikalarca ayakta alkışlandı.

SOLOTÜRK ekibi Elazığ'da! Pilotlar öğrencilerle bir araya geldi

Elazığlı pilot binbaşı Murat Bakıcı için salonda "Elazığ seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı. Uzun süre ayakta alkışlanan Binbaşı Bakıcı, memleketinde gördüğü ilgi karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Söyleşi sırasında ekip, görevler esnasında edindikleri deneyimleri, hava gösterilerinin teknik ve taktik ayrıntılarını, pilotajın ruhunu ve Türkiye’yi temsilen gerçekleştirdikleri yurtiçi ve yurtdışı uçuşları detaylı şekilde anlattı.

SOLOTÜRK ekibi Elazığ'da! Pilotlar öğrencilerle bir araya geldi

Öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle dinlenen ekip, özellikle havacılık hayali kuran gençlere motivasyon kaynağı oldu. Söyleşi sonrasında SOLOTÜRK ekibi, yaklaşık 4 saat boyunca öğrencilerle birebir ilgilendi. Gösteri pilotları, getirdikleri posterleri imzalayıp hatıra fotoğrafları çektirdi.

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