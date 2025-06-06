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 | Onur Kaya

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 07:00
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 07:31

Bayram sabahı Konya'dan acı haber geldi. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

OTOBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, sabah erken saatlerde Konya Adana Karayolu Ereğli ilçesi Bulgurluk mevkisi yakınlarında meydana geldi. Adana’dan Konya istikametine doğru seyir halinde B.İ. idaresindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen otobüs kazasına ilişkin Konya Valiliği’nden açıklama yapıldı. Konya Valiliği’nin X hesabından yapılan açıklamada, "06.06.2025 günü saat 05.00 sıralarında Adana-Konya yolu Ereğli ilçemiz sınırlarında yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 26 vatandaşımız yaralanmış, 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Kaza ihbarının alınmasının ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiş olup, yaralı vatandaşlarımız hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Meydana gelen kaza ile ilgili tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

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