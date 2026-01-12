Sonda tüpünün içine meyve suyu koyup dilencilik yaptı

Kategoriler
Adana’da Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi D-400 kara yolunda dilencilik yapan şahsın kurduğu düzenek fark edildi. Elinde sondayla gezen şahsın içine meyve suyu koyduğu görüldü. Bir süre takip edilen dilenci, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Yakalanan dilencinin kullandığı sonda tüpünün içerisine koyduğu sıvının ise meyve suyu olduğu ortaya çıktı. Dilenciye 5326 sayılı Kanun'un 33/1 maddesi gereğince idari yaptırım uygulandı.