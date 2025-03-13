Sopalarla ev basıp, bir genci darp ettiler! O anlar kamerada

Adana'nın Kozan ilçesinde yabancı uyruklu 3 şüpheli, ellerindeki sopalarla bir evi bastıktan sonra bir genci de darp etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda; evden halı sahaya gitmek için çıkan H.Y, kavga eden gençleri görünce 'Ne yapıyorsunuz' diyerek uyardı.

EVİNİ BASTILAR

Gençlerden 3'ü kavgayı bırakıp kendilerini uyaran H.Y.'ye sopalarla saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan H.Y., karakola giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen A.Ö, H.A, ve B.E. başka bir gence de saldırıp evine zarar verdi.

GÖÇ İDARESİ GERİ GÖNDERİM MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER

İhbar üzerine gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine teslim edildi. Ellerinde sopalarla saldıran gençlerin bir evin camlarını kırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.