Sosyal medya fenomeni Basel yine tutuklandı!

Sosyal medyada “Basel” ismiyle tanınan Bekir Aslan, dün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Aslan, bu kez “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bekir Aslan, daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen protestolar sırasında da gözaltına alınmış ve 2,5 ay cezaevinde kalarak son dönemde tekrar kamuoyunun gündemine gelmişti. Serbest kaldıktan sonra gazeteci İrfan Değirmencioğlu ile birlikte Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda bir kez daha gözaltına alınan Aslan, o olayda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Dün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alınan Aslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sosyal medyada sert çıkışları ve dikkat çeken yorumlarıyla bilinen Bekir Aslan’ın tutuklanması, kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı.