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 | Bengül Arıca

Sosyal medyada tanıştığı kadınlara dehşeti yaşattı! Evine gidip önce darp sonra gasp etti

Bayrampaşa'da bir kişi, sosyal medyadan tanıştığı iki kadına kabusu yaşattı. Kadınların evine giden saldırgan iki kadını önce darp etti sonra cep telefonunu ve cüzdanını alarak kaçtı. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, o dehşet anları kameralara yansıdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 11:14

İstanbul Bayrampaşa'da 27 yaşındaki Azerbaycan uyruklu M.G sosyal medyada kadınları tuzağa düşürüp gasp etti. 4 Mayıs'ta meydana gelen ilk olayda şüpheli sosyal medyada tanıştığı kadınla, kadının evinde buluşmak üzere sözleşti. Daha sonra kadının evine giden M.G silah kabzasıyla kadının kafasına vurarak cep telefonunu ve cüzdanını gasp edip kayıplara karıştı.

Sosyal medyada tanıştığı kadınlara dehşeti yaşattı! Evine gidip önce darp sonra gasp etti

AYNI OLAYDAN 1 HAFTA SONRA BAŞKA BİR KADINI GASP ETTİ

Aynı zanlı, ilk olaydan bir hafta sonra yine sosyal medyadan tanıştığı başka bir kadının evine giderek gasp olayını gerçekleştirdi. Kadının cep telefonunu ve cüzdanını çalan hırsız oradan hızla kaçtı. Olayların ardından inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını titizlikle inceledi. Zanlının Azerbaycan uyruklu M.G. (27) olduğunu belirlendi.

Sosyal medyada tanıştığı kadınlara dehşeti yaşattı! Evine gidip önce darp sonra gasp etti

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Atışalanı Caddesi'nde bulunduğu tespit edilen şüpheliyi, 17 Mayıs'ta silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen zanlının tutuklandığı öğrenildi. Öte yandan hırsızın kadına silahın kabzasıyla vurup kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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