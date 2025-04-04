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 | Merve Yaz

Sosyal medyada tehlikeli tuzak! Sahte medyumlara dikkat! Önce özel bilgileri çalıp, sonra şantajla dolandırıyorlar

Son dönemlerde dolandırıcıların yeni gelir kapısı sözde medyumluk... Öyle ki sosyal medyada akılalmaz yöntemlerle vatandaşları dolandırıyorlar. Sahte medyumlar önce danışanların özel bilgilerini en ince ayrıntısına kadar öğreniyor. Kendilerine başvuran kişilere önce ücretsiz bir seans yapan dolandırıcılar, daha sonra özel bilgilerini kullanarak şantaj yapıyor.

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Sosyal medyada tehlikeli tuzak! Sahte medyumlara dikkat! Önce özel bilgileri çalıp, sonra şantajla dolandırıyorlar
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 11:49

Dolandırıcıların son yöntemi sahte medyumluk oldu. Sözde medyumlar sosyal medya aracılığıyla vatandaşların hem duygularını hem cebini sömürüyor. Akılalmaz yöntemler kullanarak mağdurları milyonlarca lira dolandırıyor. Hayatında olumsuzluk yaşamış, kişisel problemleri olan şahısları hedef alan medyumlar öncelikle ilk seansı ücretsiz olarak vatandaşları kendilerine çekiyorlar.

Sosyal medyada tehlikeli tuzak! Sahte medyumlara dikkat! Önce özel bilgileri çalıp, sonra şantajla dolandırıyorlar

İLK SEANS ÜCRETSİZ

İlk seansı ücretsiz yapan ve basit bilgilerle vatandaşları inandıran medyum, ikinci ve daha fazla seans için şahısları ikna ediyor. Ardından sorduğu sorularla insanların hayatındaki en özel bilgilere kadar elde ediyor. Kısa süre sonra ise kâbus başlıyor.

Sosyal medyada tehlikeli tuzak! Sahte medyumlara dikkat! Önce özel bilgileri çalıp, sonra şantajla dolandırıyorlar

1 MİLYON LİRALIK ŞANTAJ

Sahte medyum elde ettiği bu bilgileri başkalarına yaymakla tehdit ediyor. Bu çerçevede "medyum.sorana" isimli Instagram hesabının yöneticisi ve işbirlikçileri özel bilgilerini edindikleri bir kişiden şantaj yaparak 1 milyon lira isteyince yakayı ele verdi. Çete "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "şantaj", "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlamalarıyla tutuklandı.

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