Sözde oyun yine bir çocuğun daha hayatını kararttı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde oyun faciayla sonuçlandı. Elinde torpillerle gezen 14 yaşındaki çocuk, aniden yaşanan patlamayla ağır yaralandı. Çevredekiler ne olduğunu anlayamadan ortalık savaş alanına döndü. Oyuncak sanılan patlayıcılar bir kez daha bir çocuğun hayatında derin izler bıraktı.