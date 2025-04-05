Sözde oyun yine bir çocuğun daha hayatını kararttı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde oyun faciayla sonuçlandı. Elinde torpillerle gezen 14 yaşındaki çocuk, aniden yaşanan patlamayla ağır yaralandı. Çevredekiler ne olduğunu anlayamadan ortalık savaş alanına döndü. Oyuncak sanılan patlayıcılar bir kez daha bir çocuğun hayatında derin izler bıraktı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde elindeki torpillerin patlaması sonucu 14 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Kemalettin Mahallesi’nde K.S. isimli çocuk çok sayıda torpili elinde taşıdığı sırada aniden patlama yaşandı. Şiddetli patlama sonucu çocuğun kolu ağır şekilde yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.