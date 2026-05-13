Yaşam
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Spotify çöktü mü: Spotify neden donuyor? 13 Mayıs Spotify erişim sorunu son dakika

Spotify’da sorun mu yaşanıyor? Dünyanın en popüler şarkı dinleme platformlarından biri olan Spotify’da erişim problemleri görülüyor. Hem mobil hem de masaüstü üzerinden uygulamaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar donma hatasıyla karşılaşıyor. Problemin küresel mi yoksa bölgesel mi olduğu araştırılırken, bazı kullanıcılar uygulamaya sorunsuz erişebildiklerini belirtiyor. Downdetector verilerine göre platformda aksaklıklar yaşandığı bildiriliyor. Peki, 13 Mayıs’ta Spotify çöktü mü, sorun mu var? İşte son dakika Spotify gelişmeleri…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 12:00

Spotify‘da sorun mu var, neden açılmıyor? Spotify’da şarkı dinlemeye çalışan kullanıcılar donma sebebiyle uygulamaya erişemiyor. Spotify platformu zaman zaman giriş sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Kullanıcı raporlamalarına göre Spotify’da yaşanan erişim sorunun dünya çapında olduğu bilinirken hatanın çözümü ve sorunun kaynağı yakından takip ediliyor. Peki Spotify neden açılmıyor, çöktü mü?

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Spotify'da 13 Mayıs 2026 tarihinde dünya çapında erişim sorunları yaşanıyor ve kullanıcılar uygulamaya donma sebebiyle giremiyor.
Kullanıcılar, Spotify'a giriş yapmaya çalıştıklarında "Bir sorun oluştur, yeniden yüklemeyi dene" ve donma hatalarıyla karşılaşıyor.
Downdetector'a göre küresel çapta erişim sorunları yaşandığı aktarılıyor ve Türkiye sunucularında da bu sorun devam ediyor.
Bu aksaklığın, Spotify'ın 20. yılına özel gelen yeni bir özellik nedeniyle yaşanan yoğunluktan kaynaklanabileceği düşünülüyor.
Sorunun çözümü ve kaynağıyla ilgili henüz Spotify platformundan resmi bir açıklama gelmedi.
SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 13 MAYIS 2026?

Spotify platformunda erişim sorunları yaşanıyor. Spotify’a giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, “Bir sorun oluştur, yeniden yüklemeyi dene” ve donma hatasıyla karşılaşıyor. Downdetector’a göre erişim sorunları yaşandığı aktarılırken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SPOTİFY’DA SORUN MU VAR?

Spotify, günlük olarak en fazla kullanıcı sayısına sahip platformlardan birisi. Sorunun global olduğu bilinirken erişim sorununu Türkiye sunucularında da devam ediyor. Erişim sorunuyla karşı karşıya kalan kullanıcıların ağ bağlantısını kontrol etmesi ve telefonlarının mobil marketlerinden uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

SPOTİFY NEDEN AÇILMIYOR?

Global çapta yaşanan Spotify’a erişim sorunu sebebiyle mobil ve masaüstünden Spotify uygulamasına giriş yapılamıyor. BU aksaklık, Spotify’in 20. yılına özel gelen özelliği kullanıcılar tarafından denenirken yaşanan yoğunluktan dolayı olabileceği düşünülüyor. Konuyla ilgili henüz resmî kurumlardan bir açıklama gelmezken detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.

