Avatar
Editor
 | Safa Keser

Stajyer öğrenci 25 metreden düşerek hayatını kaybetti, o anlar kameraya yansıdı

Malatya'da staj gördüğü inşaatta yaklaşık 25 metre yükseklikten düşen 17 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti. Feci olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 16:07
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 16:09

Olay, saat 10.00 sıralarında ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan özel bir inşaatta staj gören 17 yaşındaki Engin Tuncay'a ustası tarafından bir üst kattan malzeme getirmesi söylendi. Spiral makinesini almak için üst kata çıkan ve bir süre geri dönmeyen Tuncay, binanın yan tarafında yerde hareketsiz halde bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Stajyer öğrenci 25 metreden düşerek hayatını kaybetti, o anlar kameraya yansıdı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Yeşilyurt ilçesinde bir inşaatta staj gören 17 yaşındaki Engin Tuncay, üst kattan malzeme getirmek için çıktığı sırada 25 metreden düşerek hayatını kaybetti.
Olay, saat 10.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi.
17 yaşındaki stajyer Engin Tuncay'a ustası tarafından bir üst kattan malzeme getirmesi söylendi.
Tuncay, bir süre geri dönmeyince binanın yan tarafında yerde hareketsiz halde bulundu.
Özel bir araçla hastaneye kaldırılan Tuncay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Özel bir araçla Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Engin Tuncay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Engin Tuncay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

