Su bağımlısı Necla Teyze tüketimi azalttı! Nedeni ise herkesi şaşırttı

23 Ağustos 2024 00:33 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 00:39

Beş yıl önce gündüz kuşağı programına katılan ve günde 25 litre su içmesiyle 'Su bağımlısı Necla Teyze' olarak tanınan Necla Bilgi, tüketimini 10-12 litreye kadar azalttığını söyledi. TGRT Haber'de Yakup Sağlam ile Her Gece programına konuşan Necla Teyze'nin suyu azaltmasındaki neden ise dikkat çekti.

SU ZAMLARI YÜZÜNDEN ŞEHRİ DEĞİŞTİRDİ

Su fiyatları arttığı için İstanbul'dan Hatay'a taşınmak zorunda kaldığını söyleyen Bilgi, günlük tüketimini de 10 litreye kadar çekti.

NECLA TEYZE SU İÇİN KUYU AÇTIRDI

Hatay'da su kuyusu açtırdığını söyleyen Necla Teyze, "Günde 10-12 litre arası su içiyorum. İstanbul'da su fiyatları artınca Hatay'a taşındım. Burada sondaj kurdurup kuyu açtırdım. Parkinson hastalığına yakalandım. Doktora gidince bana 'ne olacak senin bu halin?' dedi ben de su içmeye başladım." dedi.

'TEK SEFERDE 2.5 LİTRE SU İÇİYORUM'

Su içmeye doyamadığını belirten Necla Bilgili, "25 litre içiyordum 12 litreye kadar düşürdüm. Tek seferde 2.5 litre su içiyordum. Su artıma cihazı istiyorum." diyerek çağrıda bulundu.