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 | Baran Aksoy

Su diye günlerce petrol içtiler! Karaman'da şoke eden olay

Karaman'da içme ve şebeke sularının petrol koktuğu şikayeti üzerine ekipler inceleme başlattı. Alınan numune incelendiğinde, suda petrol hidrokarbonları bulundu.

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Su diye günlerce petrol içtiler! Karaman'da şoke eden olay
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 16:19

Karaman'da yaşayan birçok kişi, içme ve şebeke sularının petrol koktuğunu öne sürdü. Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı açıklamayla bu iddiaları doğruladı.

Açıklamada; Karaman Merkez İlçe şehir merkezine su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan alınan numune, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda incelendiği ve analiz sonucunda petrol hidrokarbonları tespit edildiği bildirildi.

"SADECE TEMİZLİK AMACIYLA KULLANIN"

Gerekli tedbirlerin alınması için belediyeye yazı gönderildiğinin belirtildiği açıklamada "Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman İli Merkez İlçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. Ancak, içme suyu, gıda hazırlığı (yemek, çay vb.) veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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