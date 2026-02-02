Su kanalına uçan araçtan acı haber! Cansız sürücü deniz polisi tarafından bulundu

Aytekin Bayraktar yönetimindeki kamyonet, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Su kanalındaki kamyoneti gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber etti. Olay yerinde yapılan incelemede, sürücünün kamyonette olmadığı belirlendi. Bunun üzerine çevrede arama çalışmaları başlatıldı.

Yapılan aramalar neticesinde Sürücü Aytekin Bayraktar'ın cansız bedeni, deniz polisi tarafından, kamyonetten uzakta su kanalının içerisinde bulundu. Bayraktar'ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Edirne'deki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.