Su tahliyesinde ölümle burun buruna geldi! 5 ihtimal üzerinde duruluyor

Bartın'a bağlı Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın bodrumunda taşan su kuyusunu tahliye etmeye çalışan Hüseyin K., aniden fenalaşarak yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Uzun süre ses çıkmaması üzerine şüphelenen yakınları tarafından Hüseyin K. baygın halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri tarafından binanın bodrum katından çıkarılan şahıs Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GAZ ZEHİRLENMESİ, ELEKTRİK ÇARPMASI, KALP KRİZİ İHTİMALİ

Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek, inceleme başlattı. Gazdan zehirlenme, elektrik çarpması, kalp krizi, şeker ve tansiyon gibi ihtimalleri değerlendiren ekiplerin çalışması sürüyor.