Sulama kanalında facia! Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil sulama kanalına düştü. Kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti. Anne ve diğer çocuğun ise tedavisi sürüyor.

Kahramanmaraş'ta 4 kişilik ailenin bulunduğu otomobil sulama kanalına düştü. Feci kazadan acı haber geldi.

Kaza, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin P. (33) idaresindeki 38 ADN 831 plakalı otomobil, seyir halindeyken sulama kanalına düştü. Kaza yerine gelen vatandaşlar tarafından anne M.P. (33) ve oğlu Asil P. kanaldan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle baba ve oğlu da sulama kanalından çıkarıldı.

BABA VE OĞLU KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak tedaviye alınan baba ve oğlu Aslan P., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve oğlunun ise tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.