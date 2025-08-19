Sulama kanalında gizemli ölüm: Ceset bulundu

Olay, ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi’nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde sulama kanalında hareketsiz duran şahsı görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye sağlık, polis ve dalgıçları sevk etti. Bölgeye ulaşan ekipler suya girerek harekeksiz duran şahsa ulaştığında öldüğünü belirledi. Cenaze kanaldan çıkarılarak otopsi için hastane morguna gönderildi. Yapılan incelemede ölen şahsın Rasim Ö. (28) olduğu, işe gitmek için çıktıktan sonra bir daha haber alınamadığı öğrenildi. Otopsi sonrasında ölüm nedeni belirlenecek olan şahısla ilgili soruşturma sürüyor.