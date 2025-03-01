Sultan 2. Abdülhamid'in emaneti yeniden ayağa kaldırıldı: Nardüzü Camii ilk teravih namazıyla ibadete açıldı

Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından 1895 yılında inşa ettirilen ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'daki Nardüzü Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün restorasyon çalışmalarıyla yeniden ibadete açıldı. Ramazan ayının manevi atmosferiyle buluşan cami, ilk teravih namazıyla birlikte cemaatiyle kucaklaştı.

Hatay'da, Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında ağır hasar gören tarihi Nardüzü Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ramazan ayının ilk teravih namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.

130 YILLIK TARİHİ CAMİ AYAĞA KALDIRILDI

Depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da birçok tarihi yapı zarar görmüştü. Asrın felaketinin etkilediği bu yapılar arasında, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 1895 yılında Arsuz ilçesinde inşa ettirdiği Nardüzü Camii de bulunuyordu. Depremin ardından harekete geçen Vakıflar Genel Müdürlüğü, caminin restorasyonunu tamamlayarak bölge halkının yeniden ibadet edebilmesini sağladı.

DUALARLA AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ramazan ayının ilk teravih namazı öncesinde düzenlenen açılış törenine, bölge halkı ve protokol üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılarak cami ibadete açıldı. Törenin ardından katılımcılara Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirerek Ramazan'ın başlangıcı olan ilk teravih namazını, restorasyonu yeni tamamlanan Nardüzü Camii'nde eda ettiklerini belirtti. Masatlı şöyle devam etti:

"Bütün bu çalışmaların yapılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan ayının ilimize, ülkemize ve tüm Müslümanlara hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan ayını tebrik ediyorum" dedi.

"CAMİMİZ AÇILDIĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Restorasyonu tamamlanan Nardüzü Camii'nde vaizlik yapan Mustafa Dönmez, caminin Sultan Abdülhamid'in emriyle yapılan bir eser olduğunu anımsatarak, bu yapının depremde hasar görmesi nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğünce gözden geçirildiğini, kontrol edildiğini ve ibadet yeri olarak hizmete açıldığını vurguladı.

Dönmez, "Camimiz açıldığı için mutluyuz. Ramazan'ın ilk teravih namazını da burada kıldık çok güzel bir gün oldu" ifadelerini kullandı.