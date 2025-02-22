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 | Bengül Büyükhan

Tahsilat için gittiği pilavcıda hayatının şokunu yaşadı! Kapıyı açık unutan adama öldüresiye dayak

Silivri'de bir akaryakıt istasyonunun içerisindeki pilavcıya tahsilat için giden tavuk firması çalışanı Okan Ünal öldüresiye dayak yedi. Dükkanın kapısını açık bıraktığı için kendisine küfreden akaryakıt istasyonu çalışanlarına cevap verince kavga çıktı. Öldüresiye dövülen Ünal'ın dişleri kırıldı. Kavga anı kameraya saniye saniye yansıdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 13:00

İstanbul Silivri'de bir akaryakıt istasyonunda yaşanan kavgada Okan Ünal isimli genç ölümden döndü. Tahsilat yapmak için akaryakıt istasyonu içerisindeki pilavcıya giden tavuk firması çalışanı Okan Ünal, dükkana girdiğinde kapıyı açık unuttu. O esnada pilavcıda akaryakıt istasyonu sahibi B.E., yemek yiyordu. B.E., kapıyı açık unuttuğu için Ünal'a küfür ve hakaret etmeye başladı.

KÜFÜRLER YAĞDIRDILAR

Ünal'ın uyarısı üzerine küfür ve hakaretlerine devam eden kişiler genç adma saldırdı. Pilavcı kadın, kavgayı ayırmak amacıyla akaryakıt istasyonunun market kısmına koşarak orada çalışanlara durumu anlattı. Kadın yardım istedi fakat, market kısmından gelen 4 kişi de, kavgayı ayırmak yerine ellerinde sopalarla Okan Ünal'a saldırdı.

JANDARMA TARAFINDAN KURTARILDI

Cep telefonundan 112'yi arayarak yardım isteyen Ünal, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Okan Ünal’ın olayda 2 dişi kırıldı. Saldırıya uğrayan Ünal darp raporu alarak şikayetçi oldu. Okan Ünal’ın ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından istasyonu sahibi B.E. ve 4 akrabası gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Öte yandan, istasyon sahibinin tavuk pilav satan dükkan sahibi kadını ifade verdiği için işletmeyi Silivri Belediyesi’ne şikayet ettirdiği ortaya çıktı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Okan Ünal’ın aracından inip dükkana girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, içeride bir hareketlilik yaşandığı ve darp olayının gerçekleştiği görülüyor.

"KAPIYI KÜFREDEREK KAPATTI"

Yaşadıklarını anlatan Okan Ünal, "İşim gereği tavuk pilav satan ağabeyimiz, o petrol ofisinde duruyor onun yanına gitmiştim, tahsilat alacaktım. Cam kapıyı açtım, içeri girdim, içeri girdiğimde petrolün çalışanları içeride yemek yiyordu. Cam kapıyı açık bıraktığım için tam tahsilat almak üzereyken bir cam kapı sesi duydum. Sert bir şekilde kapının kapandığını duydum. Kapıyı küfrederek kapattı. Ondan sonra yemek yemeye devam etti. Oradaki abla onu uyardı. Abla beni uyardı. Şahıs, tekrar tekrar konuşmaya devam etti. Ağır hakaretlerde bulunmaya başladı" dedi.

"AYAĞA KALKARAK BENİ DARP ETMEYE BAŞLADILAR"

Kendisini darp edenlerin olduğunu söyleyen Ünal, "Kendisine dönüp uygun bir şekilde dedim ki; benimle bu şekilde konuşma alt tarafı bir kapı. İnsan gibi düzgün bir şekilde uyarırsın. Bu kapıyı kapatırım, bir daha buraya gelmem işimi diğer tarafta hallederim dedim. Bunu söylemem üzerine şahıs, ayağa kalkarak benim yakamdan tutup, burama vurarak ittirdi. O vurma esnasında ben elini ittim, uzaklaştırdım. Bana vurmaması gerektiğini söyledim. O sırada diğer şahıslar, ayağa kalkarak beni darp etmeye başladılar. Daha sonra beni bırakıp dışarı ben yerden kalkıp jandarmadan yardım isteme amaçlı telefona sarılıyorum. Telefonumla jandarmayı aradım" şeklinde konuştu.

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#Sokak Ortasında Kavga
#Dayak
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