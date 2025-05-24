Taksiciye dehşeti yaşattı! Tüm şehri silahla gezdirdi, tenhada hesap sordu: Dehşet kamerada

Bursa'da kız arkadaşıyla bindiği taksiye binen Bilgin G. isimli şahıs dehşet saçtı. Taksiciyi silahla tehdit eden şahıs, tüm şehri gezdikten sonra yanında taşıdığı silahla sürücüyü gasp etti. Dehşet anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Bilgin G. yanındaki kız arkadaşı ile taksiye bindi. Kız arkadaşını gideceği yere bıraktıktan sonra yolculuğa devam eden şahıs, başka bir araca sinirlendi. Silahla korkuttuğu taksiciye aracı bir süre takip ettirdi. Oldukça korkan sürücü ise aracın gözden kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine Bilgin G., silahını taksi şoförüne doğrultarak "Senin yüzünden kaçtı" diye bağırdı.

SÜRÜCÜYÜ GASP ETTİ

Yaşanan kovalamaca sonrası aracı gözden kaybeden taksi şoförüne sinirlenen şüpheli Bilgin G., aracı boş bir alana çektirerek, "Sen niye kaçırdın adamları. Sana verdiğim bin lirayı ver" dedi. Bunun üzerine taksi şoförü ise, "Bana 800 lira verdin ağabey" dedi. Bilgin G. ise, "Ver lan 200 lira daha" diyerek silah zoruyla taksicinin cebinde olan bütün parayı gasp etti. Yaşanan olay sonrası taksi şoförü durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.



SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Bilgin G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu Bilgin G., silah ile birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilgin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.