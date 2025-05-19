Yolcusu tarafından bıçaklandı: Gaziantepli taksici canını zor kurtardı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir taksi şoförü, aracına aldığı yolcu tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Perilikaya Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, taksici Hüseyin Y. yüzünden ve boynundan yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırı anı taksinin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tartışmanın boğuşmaya dönüşmesi ve yolcunun taksiciyi bıçakladığı anlar net şekilde görülüyor. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.