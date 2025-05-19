Otoparkta trajedi: Yere yığılan adamın üzerinden araç geçti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde açık otoparkta yaşanan feci olayda, yere yığılan bir adamın üzerinden otomobil geçti. Ağır yaralanan 63 yaşındaki Tevfik Deniz, hastanede hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki Çorlu Belediyesi’ne ait açık otoparkta yürüyen Tevfik Deniz, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden yere yığıldı. Aynı anda otoparktan çıkış yapmakta olan bir otomobil sürücüsü, yerde hareketsiz yatan adamı fark etmeyerek üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tevfik Deniz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü H.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.