Tam 12 gündür kurtarılmayı bekliyor! Mürettebatın ihtiyaçları botlarla taşınıyor

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan kalkan 'Razouk' isimli kargo gemisi İstanbul Boğazı açıklarına demirlemek için seyir halindeyken, 12 gün önce akşam saatlerinde Sarıyer açıklarında karaya oturdu. Karaya oturan geminin kurtarma ve hasar tespit çalışmaları için kıyı emniyetine bağlı iki dalgıç dalış gerçekleştirdi. Geminin karaya oturan kısımları ve pervanesi ne kadar hasar aldığı tespit edildi.

Kıyı emniyetine bağlı Kurtarma 1 ekibi çalışmalarını sürdürürken bu kapsamda mürettebatın ihtiyaçları kıyıdan halatlarla gemiye taşınıyor.