Türkiye'nin önemli deri üretim merkezlerinden biri olan ilçede, Gerede Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarımı Bölümü Teknikeri Ahmet Çetinkaya ve öğrencileri görenleri şaşkına çeviren bir projeye imza attı. Almanya'daki bir firmanın bahçesinde gördükleri devasa çizmeden esinlendiğini ifade eden ekip, Türkiye'nin giyilebilir en büyük numaralı ayakkabısını üretti.

Tam 222 numara: Lise öğrencilerinden görenleri şaşkına çeviren proje

HABERİN ÖZETİ Tam 222 numara: Lise öğrencilerinden görenleri şaşkına çeviren proje Gerede Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarımı Bölümü'nden bir ekip, Almanya'da gördükleri dev çizmeden esinlenerek Türkiye'nin giyilebilir en büyük numaralı ayakkabısı olan 222 numarayı üretti. Tekniker Ahmet Çetinkaya ve öğrencileri, Almanya'daki bir firmanın bahçesinde gördükleri devasa çizmelerden esinlenerek bu projeyi gerçekleştirdi. Ayakkabının iç kalıbı straforla hazırlandı, üzerine alçı dökülerek sertleştirildi ve standart bir kalıp elde edildi. Kalıbın üzerine stampa çıkarılarak model oluşturuldu ve 7 kanat deri ile kesim yapıldı. Ayakkabının alt tabanında kösele kullanıldı. Üretilen ayakkabı 222 numara ölçüsündedir ve giyilebilir durumdaki en büyük ayakkabı olarak belirtildi. Gerede'deki deri fabrikalarından hediye edilen deriler kullanılarak yapıldı.

“İÇ KALIP STRAFORLA HAZIRLANDI”

Üretim sürecine ilişkin bilgi veren Tekniker Ahmet Çetinkaya, öğrencilerden Zekeriya Atmaca öncülüğünde başlayan çalışmaya diğer öğrencilerin de destek verdiğini belirtti. Çetinkaya, "O dönem sınıfta yaşı en büyük öğrenci de oydu. Onunla birlikte birkaç öğrenci de destek verdi. Böyle bir şey tasarlandı. Daha sonra straforlarla ayakkabının iç kalıbını hazırladık. Onun üzerine alçı yaparak sertleşmesini bekledik. Normal kullanabileceğimiz bir kalıp ortaya çıktı. Kalıbın üzerine yine stampa çıkardık, modelini oluşturduk. Bunu parçaladıktan sonra 7 kanat deriyle kesimini yaptık. Alt tabanında kösele kullandık. Ayakkabıyı 222 numara ölçüyle büyüttük. Yani ölçüsü tam bir kalıp ölçüsüdür" dedi.

“GERÇEKTEN AYAĞI 222 NUMARA OLAN BİRİSİ OLSA BU AYAKKABIYI ÇOK RAHATLIKLA GİYEBİLİR”

Daha büyük ölçülerde ayakkabı yapmayı hayal ettiklerini fakat 222 numara ölçüsünde çıktığını aktaran Ahmet Çetinkaya, "Gerede'deki deri fabrikalarından bize hediye edilen derilerle yaptığımız bir ayakkabı. Giyilebilir durumdaki en büyük ayakkabı. Tabii kimsenin ayağı 222 numara değil ama gerçekten ayağı 222 numara olan birisi olsa bu ayakkabıyı çok rahatlıkla giyebilir.

Biz daha büyüğünü yapmayı hayal etmiştik. Almanya'da bir firmanın bahçesinde çok büyük bir çizme görmüştük. Bundan yola çıktık. Aslında bizim hayalimiz bundan daha büyük bir ayakkabıydı. Mevcut şartlarda en büyük bunu yapabildik" şeklinde konuştu.