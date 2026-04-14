Ünlü ayakkabı devi iflas bayrağını çekti! 78 yıllık firma ekonomik dar boğazı aşamadı

Türkiye’nin köklü ayakkabı markalarından olan Yeşil Kundura bir süre önce HK Kundura ile piyasada kendine yer bulsa da ekonomik sıkıntıları devam etti. İstanbul Anadolu 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, HK Kundura'nın iflasını açıklarken, kararın ardından şirkette görevlendirilen konkordato komiserlerinin görevlerine son verildi. Şirketin tek sahibi olan Hüseyin Kızanlıklı'nın talepleri de mahkeme tarafından reddedildi.

Özetle

ÇABALAR SONUÇ VERMEDİ

Geçtiğimiz yıl Yeşil Kundura'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı'nın isim ve soy isminin baş harflerinden oluşan yeni bir isimle varlık göstermeye başlayan HK Kundura, yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini kabul ederek geçici süre kararı verdi. Temmuz ayındaki üç aylık geçici süre sonrası iki ay daha iflas koruması alan şirket, bu süreçte de darboğazı aşamayarak iflas etti.

2023 YILINDA KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ

Birçok ilde onlarca franchise mağazası bulunan Yeşil Kundura, 2018 yılında yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etmiş ve mahkeme şirkete yönelik yeni haciz uygulanmasını yasaklamıştı. 2023 Aralık ayında konkordato sürecini tamamlayan şirket, mali yapısını düzeltmişti.

1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından açılan ilk atölye ile faaliyetlerine başlayan Yeşil Kundura, İstanbul’da uzun yıllar boyunca faaliyet gösterdi. Şirket 2025 yılında adını HK Kundura olarak değiştirmişti. Şirketle bağlantılı olan Yeşil GYO da geçtiğimiz ay iflasını açıklamıştı.