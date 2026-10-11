İsmail Yiğit nefes darlığı ve çabuk yorulma şikâyetleri nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayene tetkiklerde Yiğit'in kalbinde doğuştan delik bulunduğu ve akciğerlerden gelen 4 toplardamarın kalbin sol tarafı yerine sağ tarafına açıldığı belirlendi. Ameliyata alınan Yiğit'in kalbindeki delik kapatılırken, yanlış yere bağlanan damarlar da doğru bölgeye yönlendirildi.

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HABERİN ÖZETİ Çabuk yorulma şikayetiyle hastaneye gitti, tam 28 yıl sonra öğrendiği gerçek şoke etti Nefes darlığı ve çabuk yorulma şikâyetleriyle hastaneye başvuran 28 yaşındaki İsmail Yiğit, kalbindeki deliğin kapatıldığı ve yanlış yere açılan akciğer toplardamarlarının düzeltildiği başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Tetkiklerde İsmail Yiğit'in kalbinde doğuştan delik olduğu ve akciğerlerden gelen 4 toplardamarın sol taraf yerine kalbin sağ tarafına açıldığı tespit edildi. Prof. Dr. Mehmet Kirişci, akciğerlere giden aşırı kan miktarının akciğer basıncını artırarak ciddi nefes darlığı tablosu oluşturduğunu belirtti. Ameliyat, kapalı yöntemle koltuk altından yaklaşık dört beş santimlik bir kesiyle gerçekleştirildi. Operasyonda kalpteki delik kapatılırken, yanlış yere bağlanan damarlar da doğru bölgeye aktarıldı.

“KALBİN SOL TARAFINDA DÖKÜLMESİ GEREKİRKEN SAĞ TARAFA DÖKÜLÜYORDU”

Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kirişci, "İsmail Bey 28 yaşında bir hastamız. Doğuştan damarları, akciğerden gelen toplardamarları yanlış yere dökülüyordu. Kalbin sol tarafından dökülmesi gerekirken sağ tarafına dökülen bir durumdu.

YANLIŞ DÖKÜLEN DAMARLAR DOĞRU YERE AKTARILDI

Toplumda bilinmeyen hastalıklardan birisi. Yaygın doğumsal kalp hastalıklarından değil elbette. Akciğerlere giden kan miktarı, aşırı miktarı arttığından dolayı akciğer basıncını artırıp ciddi nefes darlığı tablosu oluşturuyor. Biz bu ameliyatı kapalı yöntemle koltuk altından girerekten yaklaşık dört beş santimlik kesiyle bu ameliyatı yapmış olduk. Hem kalbinde olan deliği kapattık, aynı zamanda da yanlış dökülen damarlarda doğru yere aktarılmasını sağlatmış olduk. Bu sayede sağlığına kavuşmuş oldu. Normal sağlıklı bir birey neyse İsmail Bey de şu anda o durumda" diye konuştu.