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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 00:45
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 00:45

Kalp rahatsızlığı nedeniyle sahada yere yığılmıştı! Christian Eriksen'den kariyeriyle ilgili yeni karar

Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'den kariyle ilgili önemli bir karar geldi. EURO 2020'de ülkesinin Finlandiya ile oynadığı maçta kalp krizi geçirdikten sonra futbola dönen ve geçtiğimiz haziran ayında ülkesinin Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında göğsünü tutarak yere yığılan 34 yaşındaki oyuncu, formasını giydiği Alman ekibi Wolfsburg ile sözleşmesini feshetti.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kalp rahatsızlığı nedeniyle sahada yere yığılmıştı! Christian Eriksen'den kariyeriyle ilgili yeni karar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 00:45
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 00:45

Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden 'da forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kalp rahatsızlığı nedeniyle kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle sahada yere yığılmıştı! Christian Eriksen'den kariyeriyle ilgili yeni karar

Wolfsburg'dan yapılan açıklamada, "Christian Eriksen'in Wolfsburg'daki dönemi sona erdi. milli takımında rekor sayıda forma giyen Eriksen, 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olan sözleşmesini, planlanandan önce karşılıklı olarak feshetme konusunda anlaştı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eriksen ise "Şu anda Danimarka'daki aileme yakın olmak benim için önemli. Birlikte bir çözüm bulabildiğimiz için mutluyum. Wolfsburg'daki zamanım birçok iniş çıkışla geçti. Kulübün artık Bundesliga'ya geri dönmeyi hedeflediği için iyi ellerde olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle sahada yere yığılmıştı! Christian Eriksen'den kariyeriyle ilgili yeni karar

HAZİRAN AYINDAKİ MAÇTA YERE YIĞILMIŞTI

Christian Eriksen, geçtiğimiz haziran ayında Danimarka'nın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçının 65. dakikasında göğsünü tutarak yere yığılmıştı. Karşılaşma, Eriksen'in rahatsızlanmasının ardından yarıda kalmıştı.

Danimarkalı futbolcu, 2020 'nda Finlandiya ile oynanan maçta da yere yığılmış ve sahada 13 dakika boyunca acil müdahale görmüştü. Kalp krizi geçirdiği tespit edildikten sonra kalp masajı yapılan oyuncu için şok cihazı kullanılmıştı.

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ETİKETLER
#danimarka
#Futbol
#avrupa futbol şampiyonası
#Wolfsburg
#Christian Eriksen
#2. Bundesliga
#Spor
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