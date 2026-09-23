Ronaldo futbolu bırakıyor mu? Portekizli yıldızdan emeklilik açıklaması

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Portekiz ile Galler, yarın karşı karşıya gelecek. Portekiz'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, ülkesinin Galler ile oynayacağı mücadele öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cristiano Ronaldo, hedefinin 1000. golü atmak ve Portekiz ile Uluslar Ligi'ni kazanmak olduğunu söyledi. Kariyeri boyunca 979 golü bulunan Ronaldo, 1000. gol hedefi için "Biliyorum ki bu hedefe ulaşacağım, ama bu bir takıntı değil. Bu dönüm noktasına gerçekten ulaşmak istiyorum." bilgisini verdi.

RONALDO'DAN EMEKLİLİK SÖZLERİ

Kariyerini ne zaman sonlandıracağı yönündeki soruyu yanıtlayan 41 yaşındaki futbolcu, "Keşke cevabı bilseydim ama bilmiyorum. Ama bu son yılım olabilir. Son maçım olduğunda size haber vereceğim." ifadelerini kullandı.