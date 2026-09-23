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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 21:17

Ronaldo futbolu bırakıyor mu? Portekizli yıldızdan emeklilik açıklaması

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerini ne zaman sonlandıracağı yönündeki soruyu yanıtladı. Bu yılın son yılı olabileceğini belirten Ronaldo, "Son maçım olduğunda size haber vereceğim" dedi. 1000. gol hedefi için de konuşan Ronaldo, "Biliyorum ki bu hedefe ulaşacağım, ama bu bir takıntı değil. Bu dönüm noktasına gerçekten ulaşmak istiyorum" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Ronaldo futbolu bırakıyor mu? Portekizli yıldızdan emeklilik açıklaması
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 21:17

4. Grup'ta ile Galler, yarın karşı karşıya gelecek. Portekiz'in yıldız oyuncusu , ülkesinin Galler ile oynayacağı mücadele öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ronaldo futbolu bırakıyor mu? Portekizli yıldızdan emeklilik açıklaması

Cristiano Ronaldo, hedefinin 1000. golü atmak ve Portekiz ile Uluslar Ligi'ni kazanmak olduğunu söyledi. Kariyeri boyunca 979 golü bulunan Ronaldo, 1000. gol hedefi için "Biliyorum ki bu hedefe ulaşacağım, ama bu bir takıntı değil. Bu dönüm noktasına gerçekten ulaşmak istiyorum." bilgisini verdi.

Ronaldo futbolu bırakıyor mu? Portekizli yıldızdan emeklilik açıklaması

RONALDO'DAN EMEKLİLİK SÖZLERİ

Kariyerini ne zaman sonlandıracağı yönündeki soruyu yanıtlayan 41 yaşındaki futbolcu, "Keşke cevabı bilseydim ama bilmiyorum. Ama bu son yılım olabilir. Son maçım olduğunda size haber vereceğim." ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#galler
#Cristiano Ronaldo
#Portekiz
#Futbol
#Uefa Uluslar A Ligi
#1000 Gol
#Spor
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