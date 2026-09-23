Trabzonspor'dan Salah açıklaması! Hukuki başvuru yapılacağı duyuruldu

Trendyol Süper Lig'de 6 hafta geride kalan topladığı 10 puanla 7. sırada bulunan Trabzonspor'da Mohamed Salah fırtınası esiyor. 9 sezon forma giydiği Liverpool'dan ayrılarak Trabzonspor'a transfer olan Salah, 8 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

SALAH'IN İSİM VE GÖRSELLERİNİN İZİNSİZ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Trabzonspor, Mısırlı futbolcusu Salah'ın isim ve görsellerinin Trabzonspor formasıyla bazı işletmeler tarafından izinsiz şekilde ticari amaçlarla kullanılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Salah'ın Trabzonspor'a transferinin spor kamuoyunda ve dünya genelinde büyük heyecan oluşturduğu belirtildi. Transferin ardından bazı işletmeler tarafından Salah'ın adı ve görselleri ile Trabzonspor formasının kullanılarak çeşitli ticari reklam ve kampanyalar düzenlendiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, futbolcunun Trabzonspor forması giymesinin üçüncü kişilere Salah'ın adı ve görsellerini ticari amaçlarla kullanma hakkı vermediği vurgulandı.

Açıklamada, özellikle Salah'ın görsellerinin ürün ve hizmetlerin tanıtımında kullanılmasının, kamuoyunda herhangi bir ticari işbirliği veya onay bulunduğu izlenimi oluşturmasının ve Trabzonspor'un marka ve imaj değerlerinden ticari menfaat sağlanmasının hukuken kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Bu tür kullanımların futbolcunun kişilik ve imaj haklarının yanı sıra Trabzonspor'un marka hakları, ticari itibarı ve kulübün sahip olduğu ekonomik değerleri de ihlal edebileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Salah'ın ve Trabzonspor'un haklarını ihlal eden reklam ve ticari kullanımlar, kulübümüz tarafından kayıt altına alınmakta olup tespit edilen ihlaller hakkında gerekli hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını kamuoyuna önemle bildiririz. Futbol sevgisi ve taraftarlık, hukuken korunmuş hakların ticari amaçlarla izinsiz kullanımına gerekçe oluşturmaz."