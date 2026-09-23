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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 19:09
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 19:09

Trabzonspor'dan Salah açıklaması! Hukuki başvuru yapılacağı duyuruldu

Trabzonspor, Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah'ın adı ve görselleri ile Trabzonspor formasının kullanılarak çeşitli ticari reklam ve kampanyalar düzenlendiğinin tespit edildiğini duyurdu. Bordo-mavililer, tespit edilen ihlaller hakkında gerekli hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını bildirdi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Trabzonspor'dan Salah açıklaması! Hukuki başvuru yapılacağı duyuruldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 19:09
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 19:09

'de 6 hafta geride kalan topladığı 10 puanla 7. sırada bulunan 'da fırtınası esiyor. 9 sezon forma giydiği 'dan ayrılarak Trabzonspor'a transfer olan Salah, 8 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

Trabzonspor'dan Salah açıklaması! Hukuki başvuru yapılacağı duyuruldu

SALAH'IN İSİM VE GÖRSELLERİNİN İZİNSİZ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Trabzonspor, Mısırlı futbolcusu Salah'ın isim ve görsellerinin Trabzonspor formasıyla bazı işletmeler tarafından izinsiz şekilde ticari amaçlarla kullanılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Trabzonspor'dan Salah açıklaması! Hukuki başvuru yapılacağı duyuruldu

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Salah'ın Trabzonspor'a transferinin spor kamuoyunda ve dünya genelinde büyük heyecan oluşturduğu belirtildi. Transferin ardından bazı işletmeler tarafından Salah'ın adı ve görselleri ile Trabzonspor formasının kullanılarak çeşitli ticari reklam ve kampanyalar düzenlendiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, futbolcunun Trabzonspor forması giymesinin üçüncü kişilere Salah'ın adı ve görsellerini ticari amaçlarla kullanma hakkı vermediği vurgulandı.

Trabzonspor'dan Salah açıklaması! Hukuki başvuru yapılacağı duyuruldu

Açıklamada, özellikle Salah'ın görsellerinin ürün ve hizmetlerin tanıtımında kullanılmasının, kamuoyunda herhangi bir ticari işbirliği veya onay bulunduğu izlenimi oluşturmasının ve Trabzonspor'un marka ve imaj değerlerinden ticari menfaat sağlanmasının hukuken kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Trabzonspor'dan Salah açıklaması! Hukuki başvuru yapılacağı duyuruldu

Bu tür kullanımların futbolcunun kişilik ve imaj haklarının yanı sıra Trabzonspor'un marka hakları, ticari itibarı ve kulübün sahip olduğu ekonomik değerleri de ihlal edebileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Salah'ın ve Trabzonspor'un haklarını ihlal eden reklam ve ticari kullanımlar, kulübümüz tarafından kayıt altına alınmakta olup tespit edilen ihlaller hakkında gerekli hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını kamuoyuna önemle bildiririz. sevgisi ve taraftarlık, hukuken korunmuş hakların ticari amaçlarla izinsiz kullanımına gerekçe oluşturmaz."

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#trabzonspor
#Liverpool
#Futbol
#trendyol süper lig
#mohamed salah
#Spor
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