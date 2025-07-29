Tapu müdürlüğünde yangın paniği! Arşiv bölümü alev aldı

İstanbul, Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün arşiv bölümünde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Çalışanlar dışarı çıkartılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

OLAYDA CAN KAYBI YAŞANMADI

Şişli Belediye Başkanlığı binasında bulunan Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün arşiv bölümünde saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Arşiv bölümünde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Çalışanlar dışarı çıkartılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri ise çalışmalar sırasında güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.